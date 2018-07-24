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Сара Джессика Паркер и Мужчина мечты обменялись милыми комментариями и фанаты ликуют
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Сара Джессика Паркер и Мужчина мечты обменялись милыми комментариями и фанаты ликуют 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Несмотря на то, что сериал «Секс в большом городе» закончился 14 лет назад, забыть сложные взаимоотношения Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты не могут не только фанаты шоу. Исполнители главных ролей Сара Джессика Паркер и Крис Нот, как оказалось, поддерживают теплые отношения. Так, Нот опубликовал в своем Instagram снимок, на котором гордо демонстрировал подкаченный бицепс. Паркер, которая на протяжении шести лет играла его возлюбленную, не сдержалась и прокомментировала фото: «Все еще отлично выглядишь», на что актер ответил многозначным эмодзи в виде поцелуя. Фанаты ликуют.
Climbing the mountain of time and gravity! Публикация от Chris Noth (@chrisnothofficial) 13 Июл 2018 в 2:04 PDT
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