Ещё
«Яндекс. Афиша» запускает распродажу билетов на концерты, спектакли и фестивали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

«Яндекс. Афиша» запускает распродажу билетов на концерты, спектакли и фестивали 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
24 июля сервис «Яндекс. Афиша» запускает акцию «Лето билетов», в рамках которой пройдет распродажа билетов на фестивали, концерты и шоу. аспродажей билетов на популярные концерты, фестивали, спектакли и другие события по всей России. Продажа по акционным ценам стартует в 12:00 и продлится до полуночи. На старт продаж можно подписаться здесь (необходимо будет указать свою электронную почту). Точный размер скидки пока неизвестен. Последняя акция сервиса прошла в конце мая и многие билеты продавались со скидками до 90 процентов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
Сергей Шнуров принял участие в марафоне «Белые ночи» Зона платной парковки расширится Эрмитажный кот Ахилл нашел новых хозяев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции107
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую169
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью41
Основательница Femen покончила с собой16
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение