«Яндекс. Афиша» запускает распродажу билетов на концерты, спектакли и фестивали

24 июля сервис « Яндекс . Афиша» запускает акцию «Лето билетов», в рамках которой пройдет распродажа билетов на фестивали, концерты и шоу. аспродажей билетов на популярные концерты, фестивали, спектакли и другие события по всей России . Продажа по акционным ценам стартует в 12:00 и продлится до полуночи. На старт продаж можно подписаться здесь (необходимо будет указать свою электронную почту). Точный размер скидки пока неизвестен. Последняя акция сервиса прошла в конце мая и многие билеты продавались со скидками до 90 процентов.

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