Спасатели нашли тело пятерых утонувших в разных водоемах Петербурга и Ленобласти. Двое из них оказались детьми: один пытался спасти одноклассницу, а второй купался в Финском заливе
Водолазы несколько часов искали в акватории Финского залива тело шестиклассника. Ребенок жил на Канонерском острове, где и находился пляж, на котором купался мальчик.
В тот же день на Дудергофском канале погиб девятиклассник. Он прыгнул спасать одноклассницу. Девушка доплыла до берега, а вот подростку не хватило сил.
Из Обводного канала спасатели достали тело неизвестного мужчины. Известно, что на вид ему около 50 лет. Отметим, что он был в одежде и обуви. Признаков насильственной гибели полицейские не обнаружили.
В Волховском районе Ленобласти из Новосясьского канала доставали останки 46-летнего местного жителя. Последний раз живым родные видели его 20 июля.
Полиция Тосно тем временем устанавливает личность погибшего, чье тело в тине обнаружили под мостов, который соединяет поселки Воскорово и Пионер.