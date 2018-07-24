Тела пятерых погибших извлекли из водоемов Петербурга и Ленобласти 24 июля — двое из них дети

Спасатели нашли тело пятерых утонувших в разных водоемах Петербурга Ленобласти . Двое из них оказались детьми: один пытался спасти одноклассницу, а второй купался в Финском заливе

Водолазы несколько часов искали в акватории Финского залива тело шестиклассника. Ребенок жил на Канонерском острове, где и находился пляж, на котором купался мальчик.

В тот же день на Дудергофском канале погиб девятиклассник. Он прыгнул спасать одноклассницу. Девушка доплыла до берега, а вот подростку не хватило сил.

Из Обводного канала спасатели достали тело неизвестного мужчины. Известно, что на вид ему около 50 лет. Отметим, что он был в одежде и обуви. Признаков насильственной гибели полицейские не обнаружили.

В Волховском районе Ленобласти из Новосясьского канала доставали останки 46-летнего местного жителя. Последний раз живым родные видели его 20 июля.