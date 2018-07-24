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Орлов: «Дзюба отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников»
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Орлов: «Дзюба отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников» 

SPORT24.ru 1 час назад
Комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что форвард Артем Дзюба сумет адаптировать в «Зените» при новом главном тренере Сергее Семаке. Нападающий вторую часть минувшего сезона провел в аренде у тульского «Арсенала».
«У каждого талантливого человека характер — не сахар. Это нормально. Но к Дзюбе нужен подход. Ведь Божович и Непомнящий его поняли.
Дзюба уже сделал шажок навстречу Семаку и команде. Он же отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников, которые только сейчас присоединились к своим командам. Дзюба из уважения к Семаку поехал на сбор, отдохнув меньше недели! Понимаете? Это же жест», — приводит слова Дзюбы Спорт-Экспресс.
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