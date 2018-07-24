Орлов: «Дзюба отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников»

«У каждого талантливого человека характер — не сахар. Это нормально. Но к Дзюбе нужен подход. Ведь Божович и Непомнящий его поняли.

Дзюба уже сделал шажок навстречу Семаку и команде. Он же отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников, которые только сейчас присоединились к своим командам. Дзюба из уважения к Семаку поехал на сбор, отдохнув меньше недели! Понимаете? Это же жест», — приводит слова Дзюбы Спорт-Экспресс.