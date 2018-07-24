Кот смотрит фильм ужасов и это реально смешно

Животные понимают гораздо больше, чем кажется людям. Только взгляните на этого кота, которому показали фильм ужасов — да бедный питомец просто в шоке от происходящего на экране!

Котику из Атланты хозяин решил показать классический фильм Хичкока «Психо», который трудно назвать легким для восприятия. Его боялись еще наши родители, но со временем шедевр своей прелести не потерял.

Картина Хичкока вышла в 1960 году. В центре повествования находится молодая девушка, вынужденная столкнуться со странным владельцем отдаленного отеля. Критики назвали «Психо» фильмом, который изменил всю киноиндустрию планеты.