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Горцы против двух ММА-профи из Франции
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Горцы против двух ММА-профи из Франции 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Бои без рефери и без особых правил: горцы вышли против двух ММА-профи из Франции и показали реальное шоу. Новый формат поединков набирает все большую популярность — за проведением боя следит обычно один судья, соперники же вольны использовать любой стиль и бить друг друга куда угодно — в разумных пределах.
Раунды по три минуты позволяют оппонентам выложиться по-полной. Первая же пара бойцов демонстрирует довольно интересное шоу: француз делает большую ставку на ударную технику, его соперник, как видно, готов быстро перестраиваться.
Переход в партер зрители встречают одобрительным шумом. В реальном ринге соперников уже бы разняли после первого приема, но здесь бой продолжается.
Вторая пара противников уходит в партер почти сразу. И тут оба показывают очень интересную технику: не будем портить вам удовольствие, посмотрите сами!
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