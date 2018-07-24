Горцы против двух ММА-профи из Франции

Бои без рефери и без особых правил: горцы вышли против двух ММА-профи из Франции и показали реальное шоу. Новый формат поединков набирает все большую популярность — за проведением боя следит обычно один судья, соперники же вольны использовать любой стиль и бить друг друга куда угодно — в разумных пределах.

Раунды по три минуты позволяют оппонентам выложиться по-полной. Первая же пара бойцов демонстрирует довольно интересное шоу: француз делает большую ставку на ударную технику, его соперник, как видно, готов быстро перестраиваться.

Переход в партер зрители встречают одобрительным шумом. В реальном ринге соперников уже бы разняли после первого приема, но здесь бой продолжается.

Вторая пара противников уходит в партер почти сразу. И тут оба показывают очень интересную технику: не будем портить вам удовольствие, посмотрите сами!