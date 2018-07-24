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Екатеринбуржец избежит наказания за убийство приятеля из ночного клуба
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Екатеринбуржец избежит наказания за убийство приятеля из ночного клуба 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Следователи ходатайствуют о направлении ответчика в психбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Преступление было совершено в ночь на 3 февраля. Обвиняемый познакомился с будущей жертвой в ночном клубе. Когда заведение закрылось, мужчины продолжили выпивать в квартире на улице Авиационной. Во время застолья они повздорили, и гость вонзил кухонный нож собутыльнику в шею.
Злоумышленника задержали по горячим следам в квартире на проспекте Космонавтов. Сопротивления он не оказывал, а чуть позже признался в содеянном. Ранее он был судим за избиение человека до смерти, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
Экспертиза установила, что подсудимый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое не позволяет ему осознавать характер совершаемых действий.
Ранее по теме: Екатеринбуржец зарезал приятеля из ночного клуба
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