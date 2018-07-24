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В Приморье оштрафована управляющая компания за невыполнение обязанностей
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В Приморье оштрафована управляющая компания за невыполнение обязанностей 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ходе служебного рейда жилищной инспекции Приморского края, по управляющим компаниям, в одной из самых популярных было выявлено неудовлетворительное качество обслуживания. Ею стала ООО «ГУЖФ», которая полностью обслуживает село Новосысоевка в Яковлевском районе.
«В некоторых домах, в подъездах невооруженным глазом видны пятна от протекания крыши, а также следы затекания влаги. При этом управляющие не проводили никаких собраний с местными жильца по поводу ремонтных работ и улучшения состояния подъездов и прилегающей к ней территории», — рассказали в ведомстве.
За неудовлетворительную работу и несоответствии состоянии домов решением суда было принято решение оштрафовать компанию на 175 тысяч рублей.
Отметим, Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 5,5 миллиона рублей.
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