Как вернуть осетра? Браконьеры вылавливают рыбу ценных пород

Как помогли природе

«Собираюсь в отпуск поехать на озеро Уткуль порыбачить, — пишет житель Бийска Николай Зимин . — Но говорят, что на алтайских озёрах ловить нечего — всё выловили браконьеры».

Действительно, на Алтае немало охотников поправить своё материальное положение за счёт вылова редкой и ценной рыбки. В здешних водах всегда водились сибирский осётр и стерлядь, таймень и ленок. Сейчас, по словам инспекторов Рыбоохраны, уже не часто встретишь этих рыб. А вот сами браконьерские сети вынимаются из рек и озёр регулярно и в больших количествах.

Озеро Уткуль всегда славилось запасами рыбы и поэтому считалось одним из любимейших мест для туристической рыбалки. Но в последнее время живности в водоёме становится всё меньше, а всё потому, что оно постепенно зарастает водорослями. Жители Плешково жаловались, что в озере стали исчезать даже раки.

Местные активисты решили исправить ситуацию: сначала расчистили берега, погоняли браконьеров. А затем год назад стали собирать деньги через соцсети на зарыбление озера. В итоге в Уткуль запустили 237 кг мальков карпа, белого амура и толстолобика. Есть надежда, что эта рыба, когда подрастёт (а питаются они как раз илом и водорослями), немного подчистит озеро. И обитателей в нём станет значительно больше.

Рыбка большая-пребольшая

А вот в Новосибирской области зарыблением водоёмов уже несколько лет занимается региональное правительство. И есть результаты. «За прошедший 2017 год мы приросли на 20% — прежде всего за счёт рыбопромышленной деятельности, — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии НСО Александр Дубовицкий . — Сейчас в регионе добыли 9,4 тысячи тонн рыбы».

В 2018 году в местные водоёмы выпустили более 52 млн мальков, что на 20% больше, чем в 2017-м. В Новосибирской области промысловыми видами рыбы считаются сазан, судак и пелядь. И в основном прирост сейчас идёт как раз за счёт них. Пелядь вообще деликатесная рыба и пользуется у населения большим спросом. География зарыбляемых водоёмов расширяется. В основном мальков выпускают в озёра Сартлан и Чаны, в Новосибирское водохранилище, а также в малые озёра и пруды.

Развивать отрасль планируют и за счёт расширения индустриального рыбоводства: то есть рыбу будут выращивать на искусственном вскармливании. И несколько предприятий уже работают по такому принципу. Причём, как утверждают специалисты, наличие открытого водоёма не обязательно — мальки могут расти в специальных резервуарах (лишь бы соблюдали технологию их выращивания).

К слову, около 500 тонн окуня и судака продают на экспорт в Западную Европу — новосибирская рыба считается экологически чистой.

Кстати, рыбакам с удочкой не запрещено ловить практически во всех крупных водоёмах. «Конечно, собственник-арендатор зарыбляет водоём за свой счёт, есть ограничения. Собственник вправе устанавливать разумные тарифы, — сказал Александр Дубовицкий. — На водохранилище, Сартлане и Чанах, а также озёрах Кулундино-Барабинской зоны никаких ограничений не будет — потому что эти водоёмы не предоставлены для промышленного рыбоводства».