Росстат: в 2036 году в России будет жить 157 миллионов человек

Через 18 лет в России будет проживать 157 миллионов человек. Такие данные озвучили специалисты федеральной службы государственной статистики . Как сообщает ФАН, данный прогноз статистического ведомства можно назвать оптимистичным. Например, в прошлой версии документа цифра населения составляла всего 154 миллиона жителей.

Корректировку данных объяснили введением государственной программы «Развитие здравоохранения», которая произошла в конце прошлого года. Предполагается, что естественный прирост населения страны сохранится за счет увеличения продолжительности жизни и снижения смертности. При этом увеличить число населения лишь за счет рождаемости не получится, поэтому значительную часть прироста обеспечит поток мигрантов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в КНР собираются обсудить на законодательном уровне вопрос о разрешении семьям иметь троих детей. Эту тему должны поднять в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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