Правительство Зауралья отказалось поддерживать игорный бизнес

Правительство Курганской области 24 июля утвердило Порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора региона.

В том числе, в принятом документе содержатся условия заключения льготных договоров аренды с субъектами малого предпринимательства Курганской области, а также установлены льготные ставки аренды на первые три года. Аренда будет предоставляться по результатам конкурсного отбора претендентов.

Документ содержит список видов деятельности, которая не допускается на территории бизнес-инкубатора среди арендаторов помещений:

игорный бизнес; добыча и реализация полезных ископаемых; производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий; медицинские и ветеринарные услуги; розничная или оптовая торговля; услуги адвокатов; нотариальная деятельность; ломбарды; бытовые услуги; услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем); операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг.

Государственное унитарное предприятие Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» учреждено Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области 19 мая 2009 года в соответствии с решением Правительства Курганской области в рамках реализации программы создания организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» является организацией инфраструктуры поддержки предпринимателей на территории Курганской области.

В настоящее время в состав ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» входит два обособленных подразделения «Центр поддержки предпринимательства» и «Центр поддержки экспорта». Работает бесплатный телефон горячей линии: 8 800-500-4730.

ИА «Уральский меридиан» ранее обращало внимание на сомнительность проводимых Бизнес-инкубатором образовательных программ, а также «серых схемах» государственных закупок, проводимых предприятием.

Фото пресс-службы Губернатора Курганской области