Более 14 млн рублей выделено на ремонт стационарных учреждений соцбслуживания пожилых людей в Нижегородской области

«Партпроект начался с участия Партии в решении одной, но очень важной задачи: приведения в порядок стационарных учреждений социального обслуживания — психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов. Именно Партия в рамках проекта «Старшее поколение» провела мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране, подсчитала количество очередников в дома-интернаты — их тогда было больше 25 тысяч, добилась того, что в федеральном бюджете появилась строчка «Старшее поколение», что стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в 32 регионах очередей уже нет», — рассказала она.

Перестройка и новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идет по всей стране, подчеркнула Карелова. Отремонтировано свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54 дома-интерната.

«В 2018 году еще 16 будет введено в строй», — отметила вице-спикер Совета Федерации, добавив, что надеется на то, что «тема в скором времени будет исчерпана».

Карелова также сообщила, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» был проведен мониторинг состояния госпиталей для ветеранов войн. «Их в настоящее время в нашей стране 63, на их базе открыто 38 гериатрических отделений и геронтологических центров», — сказала она.