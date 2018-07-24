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В Саратовской области сгорел автомобиль и крыша дома
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В Саратовской области сгорел автомобиль и крыша дома 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
За сутки в регионе огнеборцы ликвидировали четыре пожара. Об этом сообщает управление МЧС по Саратовской области.
Один из них произошел сегодня в час ночи. Из поселка Красный Кут на пульт «01» поступил сигнал о пожаре. Загорелся автомобиль «ВАЗ-2163». На устранения пяти квадратных метров пожара приехал один спецавтомобиль и четыре огнеборца. Причина ЧП устанавливается.
Примерно в это же время, но уже в Саратовском районе загорелась дача. Пожар случился на территории Садового некоммерческого товарищества «Нива». На одном из домов загорелась крыша. Огонь полыхал на площади около 30 квадратных метров. Для его тушения были задействованы две единицы техники и пять специалистов.
Стоит заметить, что за последние сутки на пожаре зафиксирован один несчастный случай.
В Ершове загорелся дом, в результате погибла 50-ти летняя женщина.
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