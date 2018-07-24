Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал год назад

Власти Самары обсудили темпы ремонта Красноглинского шоссе. По словам врио губернатора Дмитрия Азарова, работы здесь явно затянулись.

— Ремонта не видно. Я там езжу несколько раз в неделю. Чемпионат мира по футболу закончился, а работы сразу после него не начались, — сообщил глава региона.

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Минтранс передал подрядчику в работу участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Его протяженность — 10 км. Для удобства все работы разделили на два этапа.

Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.

Сдать путепровод в эксплуатацию полностью планируют в августе этого года. 63.ru побывал на Красноглинском шоссе и узнал, как изменилось движение на одной из крупнейших магистралей города.