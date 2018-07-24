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«Европа-Азия» — бегут все
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«Европа-Азия» — бегут все 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
За день до международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия», 4 августа, пробегут дети до восьми лет. Об этом рассказал директор марафона Андрей Уткин на заседании оргкомитета. Забег будет частью большого международного марафона, детская дистанция пройдет через стадион «Динамо». Юные бегуны получат стартовые пакеты с фирменными футболками и медаль на финише. Для участников также запланирована концертная программа.
Забег «Европа-Азия» состоится 5 августа. В 07:45 на площади 1905 года пройдет торжественная церемония открытия мероприятия. Старт будет дан в 08:00 (на дистанциях 42, 21 и 10 километров). Участники забега на дистанцию в три километра стартуют в 12:00.
Среди нововведение марафона этого года также чемпионат России по шоссейному бегу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
По словам организаторов, маршрут четвертого марафона полностью повторяет маршрут 2017 года — центральные улицы города и граница двух частей света. Каждые пять километров для участников установлены пункты, где можно будет перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получит пакет с футболкой с логотипом марафона, а после финиша — медаль.
Церемония награждения пройдет в 10:00 (для участников забегов на 10 и 21 километр) и в 13:00 (для спортсменов, пробежавших 42 километра). А в 14:00 для гостей начнется концертная программа.
Для безопасности спортсменов будут перекрыты следующие улицы:
с 00:00 до 18:00 по проспекту Ленина от улицы Вайнера до улицы 8 Марта;
с 07:00 до 14:00 по проспекту Ленина от улицы Репина до улицы Вайнера; по улице Репина от улицы Металлургов до проспекта Ленина; по четной стороне улицы Металлургов от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург до улицы Репина;
с 07:00 до 09:30 по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до площади Кирова; по площади Кирова, от проспекта Ленина до улицы Мира; по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской; по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова; по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
с 07:00 до 14:00 по автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» с 343 по 345 километр (обратное направление).
Также с 00:00 4 августа до 00:00 6 августа запрещается парковка транспорта на площади 1905 года.
Организаторы ожидают, что участие примут порядка 4000 человек. На данный момент на марафон «Европа-Азия» зарегистрировалось уже 3760 человек. Подать заявку на участие в забеге можно до 30-го июля.
Марафонский забег организован и для детей младше восьми лет
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