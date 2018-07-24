Приставы опечатали помещения роддома в Петрозаводске

Роспотребнадзор нашел нарушения, опасные для здоровья пациенток роддома.

Как сообщили в службе судебных приставов, в Петрозаводске опечатаны восстановительная палата роддома им. Гуткина и операционная в гинекологии в здании по улице Луначарского, 2.

В этих помещениях Роспотребнадзор нашел нарушения — руководство допустило ненадлежащую эксплуатацию вентиляционных систем. В надзорном органе считают, что так создаются условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов.

В суде представитель ГБУЗ «Роддом им. К. А. Гуткина» признала вину и пояснила, что сейчас проводится закупка запчастей для ремонта вентиляционной системы. Ожидается, что ремонт займет около месяца.

Что касается проведения ремонтных вентиляционных работ в здании на Луначарского, то на ул. Луначарского 2, то, считает руководство медицинского учреждения, это нецелесообразно. Причина в том, что данное здание принадлежит к объектам исторического наследия и при проведении работ возможно разрушение опорных конструкций здания.

Суд постановил роддом виновным в совершении административного правонарушения и запретил работу запретить работу восстановительной палаты родильного дома и операционной гинекологического отделения на Луначарского на 30 дней. В тот же день приставы опечатали входы в помещения.