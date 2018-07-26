«Ростелеком» предоставил услуги ВЦОД для ПАО «ТрансКонтейнер» 

«Ростелеком» предоставил услуги Виртуального ЦОДа для ПАО «ТрансКонтейнер» — ведущего российского интермодального контейнерного оператора. Услуга предоставляется на базе собственных облачных ресурсов «Ростелекома».
Основными факторами победы «Ростелекома» в конкурсе стали репутация компании как поставщика надежных и производительных облачных решений на базе собственной платформы, обеспечивающей в том числе информационную безопасность хранения и передачи данных. Национальная облачная платформа «Ростелекома» аттестована на соответствие 152 федеральному закону («О защите персональных данных»), система управления платформы включена в реестр отечественного ПО. Дополнительным преимуществом выбора «Ростелеком» в качестве поставщиков облачных сервисов стало наличие компетентной клиентоориентированной службы сервисной поддержки услуги.
В рамках контракта «Ростелеком» предоставляет ПАО «ТрансКонтейнер» пул виртуальных мощностей для размещения информационных систем. Особенностью данного решения является тесная интеграция с локальной инфраструктурой заказчика, при которой специалисты «Ростелекома» осуществляют резервирование работающей ИТ-среды компании-клиента.
«Использование Виртуального ЦОДа позволило нам обеспечить необходимый уровень непрерывности ИТ-сервисов, что является ключевым требованием для компании, которая управляет парком на более чем 300 000 маршрутах в России и за рубежом. Виртуальный ЦОД обеспечил компании создание гибкой, масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструктуры, к тому же не ограниченной ресурсами», — говорит Роман Веселов, директор по информатизации компании «Трансконтейнер».
«Ростелеком» реализовал масштабный проект по подключению к облачным ресурсам компании, которая управляет крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии парком контейнеров и фитинговых платформ. Было необходимо реализовать подключение в сжатые сроки и без сбоев в ИТ-процессах клиента. Мы выполнили все условия контракта всего за два месяца, сейчас клиент получает услугу в полном объеме», — комментирует ход проекта Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком».
В дальнейшем компании планируют расширить сотрудничество и рассматривают возможность создания системы управления базами данных на базе национальной облачной платформы «Ростелекома».
ПАО «ТрансКонтейнер» — это крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом «Добра», расположенным на границе Словакии и Украины. Сеть продаж Компании включает в себя 103 офиса продаж в России, с присутствием в странах СНГ, Европы и Азии. Кроме того, Компания является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится более 25 тыс. фитинговых платформ и около 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.