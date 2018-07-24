Курян приглашают присоединиться к акции «Ростелекома» «Добро пожаловать»

Абонентов, которые приходят в «Ростелеком» со своим номером мобильной связи, провайдер встречает акцией «Добро пожаловать». Её участники могут на полгода получить скидку в 20% на абонентскую плату. Принять участие в акции можно до 31 июля 2018 года, подключив старшие тарифы линеек «Суперсимка» и «На всех».

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Многие годами пользуются одним номером. К нему привязаны банковские карты, Госуслуги, социальные сети. Его помнят наизусть самые близкие, и он же хранится где-то в записной книжке у тех, с кем мы не общались много лет. Чтобы избавиться от хлопот, связанных с изменением номера при переходе к другому оператору, номер можно сохранить. Но этот процесс всё равно требует, хоть и минимальных, но усилий. Чтобы сделать переход комфортным и выразить признательность за доверие, «Ростелеком» приготовил новым абонентам, сохранившим номер, приятную приветственную скидку».

Курской области мобильной связью от «Ростелекома» пользуются свыше двух с половиной тысяч человек.

«Мы не ограничиваем клиентов в общении, и наши мобильные абоненты уже потратили на разговоры по телефону в целом два миллиона минут. Компания дарит скидку клиентам, которые не хотят менять привычный мобильный номер. Помимо этого, абоненты могут звонить внутри сети «Ростелекома» по всей России бесплатно».