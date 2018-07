Не доставайся же ты никому: Burberry сожгла свою одежду общей стоимостью 38 млн долларов

Компания Burberry в прошлом году сожгла свою одежду, аксессуары и парфюм общей стоимостью 28,6 млн фунтов стерлингов (приблизительно 38 млн долларов). Предчувствуя ваши переживания, оправдываем модный дом: всё не просто так, а ради «защиты от незаконной подделки».

Пользователи негодуют, Burberry объясняется.

Знаменитый британский бренд высокой моды оказался в центре скандала. Выяснилось, что в течение последнего года компания Burberry безжалостно сжигала продукцию, которую не смогла продать ни на выходе коллекции, ни на официальных распродажах. Стоимость подобных «отходов» марки в этом году составила 28,6 млн фунтов стерлингов, а за последние пять лет — окло 90 млн фунтов.

В модном доме поясняют, товар сжигается, так как существует риск его попадания на серый рынок — а это совсем не та судьба, которую готовили своим шедеврам дизайнеры бренда.

Burberry:

«У нас есть тщательно отработанные системы, позволяющие свести к минимуму количество избыточного сырья, которое мы производим. В случаях, когда требуется уничтожение товара, мы делаем это со всей ответственностью, продолжая искать способы сокращения наших отходов. Это ключевая часть нашей стратегии до 2022 года, мы входим в партнерские отношения с различными организациями, которые могут помочь нам в совершенствовании процессов утилизации продукта».

Пользователи Twitter, которые в режиме «всегда» держат в голове количество людей, живущих за чертой бедности, возмущены. Традиции Burberry кажутся им огромной тратой ресурсов, неизбежным вредом для экологии, да и в целом, весьма некорректным поступком.

@Burberry actions like yours fucking disgust me, clothing and items could go to charities and the poor. But to keep your image within the snobs of this world you burn those items. #shame

— Maybe a Dude (@Smooglefish) July 19, 2018

There are people out there who can barely afford clothes and Burberry burnt?28 million worth of product because of complete snobbery. Rich people make me want to throw up.

— Shelly? (@shelly_tompkins) July 19, 2018

Но Burberry и здесь находит оправдание: за последние годы компания пожертвовала более 5000 предметов деловой одежды в пользу фонда, помогающего безработным женщинам устроиться на работу (ведь все мы знаем, плащи Burberry — залог успешного собеседования).

Так или иначе, размеры пожертвований не сопоставимы с тем количеством вещей, которое Burberry уничтожает каждый год. И что-то подсказывает, что на этом споры не закончатся.