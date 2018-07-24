В зауральском правительстве идут обыски? Силовики ситуацию не комментируют 

В администрацию Курганской области пришли силовики. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники. По их информации, обыски проходят в кабинете одного из заместителей губернатора Зауралья. По неофициальным данным, речь может идти о главе департамента экономического развития Сергее Чебыкине, однако пока официально информация не подтвердилась.
Телефоны Сергея Чебыкина недоступны, а его заместитель Дмитрий Комогоров сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что ничего не знает и не готов комментировать ситуацию.
До регионального СУ СКР дозвониться также не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области заявили, что не дают комментариев вообще ни по каким поводам.
«Пока вот так», — отрезали в полицейском главке.
Фото: ГУЭБиПК МВД России