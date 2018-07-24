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Директор Департамента экономического развития Курганской области подал в отставку
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Директор Департамента экономического развития Курганской области подал в отставку 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы правительства региона Ольга Сапожникова.
"Чебыкин подал заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор в курсе ситуации", — сказала Сапожникова, не уточнив причину отставки.
Ранее источник в областном правительстве сообщил ТАСС, что в одном из кабинетов в здании правительства проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В местных СМИ предполагают, что речь может идти о кабинете руководителя Департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина. При этом в приемной Чебыкина ТАСС не подтвердили информацию о проведении в его кабинете мероприятий с участием силовых структур.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием Управления ФСБ России по Курганской области, а также региональных управлений СК и МВД.
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