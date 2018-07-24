Директор Департамента экономического развития Курганской области подал в отставку

"Чебыкин подал заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор в курсе ситуации", — сказала Сапожникова, не уточнив причину отставки.

Ранее источник в областном правительстве сообщил ТАСС, что в одном из кабинетов в здании правительства проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В местных СМИ предполагают, что речь может идти о кабинете руководителя Департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина. При этом в приемной Чебыкина ТАСС не подтвердили информацию о проведении в его кабинете мероприятий с участием силовых структур.