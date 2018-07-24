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Финансисты рассказали, как филиалу уплатить страховые взносы
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Финансисты рассказали, как филиалу уплатить страховые взносы 

Время бухгалтера 1 час назад
Фирма работает в двух областях и зарегистрировала в них несколько филиалов.
Следуя п. 11 ст. 431 НК РФ, компания платит страховые взносы и предоставляет расчеты по ним по адресу своей регистрации и по месту нахождения обособленных подразделений (ОП), которые платят физлицам.
Компания сама решает, наделять ли филиал правом выплачивать сотрудникам зарплату, а также начислять взносы и подавать отчетность в налоговую.
ГК РФ определяет филиал как ОП юрлица, находящееся в другом месте и осуществляющее все функции юрлица или их часть. Руководителей филиалов назначает юрлицо, и действуют они по его доверенности. Налоговое законодательство не регулирует наделение «обособок» правом платить работникам всей компании.
Если филиал выплачивает физлицам вознаграждение, то он же и выплачивает страховые взносы и подает расчет в свою налоговую. Головной же офис должен уведомить налоговую по адресу своей регистрации, что филиал наделен такими правами.
Получается, что если головная компания, находящаяся в одной области, разрешила филиалу из другой области выплачивать зарплату сотрудникам, трудящимся в том же регионе, то филиал, в свою очередь, должен уплачивать взносы по месту регистрации и там же подавать РСВ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 26.06.2018 № 03-15-06/44004
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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