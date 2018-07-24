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Хабаровский предприниматель, пославший покупателя в «Apple», заплатит штраф
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Хабаровский предприниматель, пославший покупателя в «Apple», заплатит штраф 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Суд Центрального района взыскал с предпринимателя, продавшего бракованный iPhone, 69 тыс. руб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин, купивший iPhone в торговой точке в «Доме быта», недолго радовался покупке. Оказалось, что устройство практически не способно принимать входящие звонки. Когда в сервисном центре, куда обратился покупатель, сообщили, что причина в производственном браке, он снова отправился в «Дом быта». Сначала попросил заменить iPhone, но в ответ услышал, что подобные аппараты обмену не подлежат. Деньги ему тоже вернуть отказались, и посоветовали по всем вопросам обращаться напрямую к производителю — в компанию «Apple».
— Тем самым индивидуальный предприниматель нарушил права потребителя на обмен и возврат товара, закрепленные законодательно. Мы обратились с иском в суд. Он удовлетворил исковые требования и обязал предпринимателя компенсировать частичную стоимость устройства, моральный вред покупателю, а также наложил штраф в размере половины стоимости телефона на общую сумму 69 тыс. рублей, — рассказал председатель ХКОО «Первое региональное общество защиты прав потребителей» Виталий Погарцев. — Это уже третий иск к данному индивидуальному предпринимателю. Все случаи касались бракованных iPhone.
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