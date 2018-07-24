Дачники сами решат, кто заплатит за общее имущество СНТ

С 2019 года деятельность СНТ будет регулироваться новым Законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Статья 3 данного Закона гласит, что к имуществу общего пользования относятся расположенные в границах товарищества здания и земли общего назначения, которые используются для нужд членов СНТ: прохода, проезда, снабжения тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением, охраной, сбором твердых коммунальных отходов и удовлетворения иных потребностей.

Притом данный Закон разрешает передачу такой недвижимости общего пользования в долевое владение собственников участков в СНТ, если все они на это согласились. Приобретенная таким образом доля будет следовать за их правом собственности на землю и недвижимость в товариществе.

Статьи 388 и 400 НК РФ называют плательщиками налога на имущество и земельного налога физлиц, обладающих правом собственности на недвижимое имущество, перечисленное в ст. 401 кодекса, и земельные участки, которые облагаются согласно ст. 389 НК РФ.

Таким образом, новый Закон № 217-ФЗ дает возможность членам товарищества самим решать, кто будет платить налоги за общее имущество СНТ.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»