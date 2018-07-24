Ещё
Дачники сами решат, кто заплатит за общее имущество СНТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дачники сами решат, кто заплатит за общее имущество СНТ 

Время бухгалтера 1 час назад
С 2019 года деятельность СНТ будет регулироваться новым Законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ.
Статья 3 данного Закона гласит, что к имуществу общего пользования относятся расположенные в границах товарищества здания и земли общего назначения, которые используются для нужд членов СНТ: прохода, проезда, снабжения тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением, охраной, сбором твердых коммунальных отходов и удовлетворения иных потребностей.
Притом данный Закон разрешает передачу такой недвижимости общего пользования в долевое владение собственников участков в СНТ, если все они на это согласились. Приобретенная таким образом доля будет следовать за их правом собственности на землю и недвижимость в товариществе.
Статьи 388 и 400 НК РФ называют плательщиками налога на имущество и земельного налога физлиц, обладающих правом собственности на недвижимое имущество, перечисленное в ст. 401 кодекса, и земельные участки, которые облагаются согласно ст. 389 НК РФ.
Таким образом, новый Закон № 217-ФЗ дает возможность членам товарищества самим решать, кто будет платить налоги за общее имущество СНТ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 27.06.2018 № 03-05-06-01/44169
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Разрешены новые модели ККТ ПФР напомнил, как можно узнать о своих накоплениях на пенсию За компанию пошлину может уплатить ее представитель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции137
Основательница Femen покончила с собой37
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую178
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью43
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение