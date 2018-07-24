СК начал проверку после сообщений о голодовке шахтеров в Забайкалье 

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о голодовке шахтеров в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Ранее в прокуратуре Забайкалья ТАСС сообщили, что 90 работников Дарасунского рудника приостановили работу, 33 из них уведомили руководство о начале голодовки. Причиной протеста стала задержка выплаты зарплаты.
"Следователи СК РФ уже выехали в поселок Вершино— Дарасунский.
На месте они побеседуют с работниками предприятия, выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности. Будут опрошены руководители предприятия, затребованы и изучены бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза", — сказал Марков.
В прокуратуре ранее отмечали, что 16 июля руководству предприятия было внесено представление, связанное с невыплатой работникам зарплаты, сейчас решается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП ("Нарушение трудового законодательства").
Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. В мае прошлого года 81 работник этого предприятия отказался покидать золоторудную шахту «Юго-Западная» из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. Прекратить акцию удалось только после встречи губернатора Ждановой с протестующими. В сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней проводили голодовку из-за задержек в выплате зарплат.
Осенью прошлого года стало известно, что прежний владелец рудника компания «Южуралзолото» продала 100% уставного капитала ООО «Дарасунский рудник» компании «Урюмкан».