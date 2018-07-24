Как определяли вину за преступления на Руси

Одним из самых первых и известных юридических документов древней Руси является Русская Правда. Этот кодекс правовых норм начал составляться еще при Ярославе Мудром . Первая запись датируется 1016 годом. В Русской Правде были собраны всевозможные правовые нормы, которые долгие века определяли вину и наказание за разные преступления.

Особенности древнерусского законодательства

Одно из главных отличий древнерусского законодательства от современного заключается в том, что в первом не было такого понятия, как ограничение уголовной ответственности ввиду психической невменяемости или несовершеннолетия преступника. И подростки, и юродивые отвечали за свои дела наравне со взрослыми и здоровыми людьми.

Существенные различия заключаются и в определении виновности, а также в мере наказания за те или иные преступные действия. Очень большое значение для установления вины значило социальное положение подсудимого и обвинителя. Когда простого холопа обвинял его хозяин, у первого практически не было шанса доказать свою невиновность.

Но и среди свободных русичей вопрос доказательства вины решался довольно своеобразно. Чтобы доказать, что какое-то лицо виновно в нанесении побоев, обвинителю достаточно было продемонстрировать синяки на своем теле и показать пальцем на того, кого он считал виноватым.

Помимо внешних признаков в ходу был и так называемый «свод». Под ним подразумевались показания очевидцев и процедура поиска украденной вещи (если речь шла о воровстве). Доказать или опровергнуть виновность лица могли «видоки» или «послухи». Первые — очевидцы преступления. К категории послухов относились все, кто хоть что-то слышал об обвиняемом и мог подтвердить, что он хороший или, наоборот, плохой человек.

Если ни очевидцев, ни материальных свидетельств преступления не было, подозреваемого подвергали «Божьему суду». Под этим термином понималось испытание раскаленным железом или водой, а также целование креста и принесение клятвы на Библии.

В Древнерусском государстве появляется и целая система формаль­ных доказательств — ордалии. Среди них следует назвать судебный поединок — «поле». Победивший в поединке выигрывал дело, пос­кольку считалось, что Бог помогает правому. Невинность человека также считалась абсолютно доказанной, если он выдерживал пытки железом или водой. Относительно клятв русичи верили, что человек просто не может ложно присягнуть на святом кресте, потому что после смерти за такое попадет в ад.

Наказания за преступления

Наказания на Руси тоже были весьма своеобразными и по современным меркам несоразмерными тяжести преступления. Существовала целая систем штрафов (вир) за разные противоправные деяния, в том числе и очень тяжелые. За убийство, считающееся в современном УК одним из тягчайших преступлений, на Руси просто взимался штраф.

Цена за жизнь свободного человека и раба (холопа) была различной. Достаточно было заплатить 12 гривен за убийство ремесленника, чтобы вопрос виновности был полностью исчерпан. Князь «стоил» дороже — 80 гривен, его сын — 40. За убийство свободного мужчины полагался штраф 40 гривен, женщины — 20. Цена жизни холопа или холопки была вообще чисто символической — 5-6 гривен.

За нанесение тяжелых увечий свободному гражданину виновный должен был заплатить в казну штраф — полувирье — в размере 10 гривен. Мелкие штрафы полагались за небольшие кражи, оскорбления, нанесение не очень тяжелых повреждений и другие незначительные проступки.

Самыми страшными на Руси считались имущественные преступления: разбой, кража лошадей и поджог дома. Последнее было особенно осуждаемым деянием, поскольку одна пылающая изба грозила уничтожением всего города. За эти беззакония имущество преступника подлежало разграблению, а его самого с женой и детьми продавали в рабство. Вот так решался вопрос преступления и наказания у наших предков.