За казанскими водителями следили 2,5 месяца. И вот результаты

Чаще всего телефонами пользуются в пробках. Фото: promrating.ru Команда аналитического агентства «ПромРейтинг» 2,5 месяца следила за казанскими водителями. Все ради того, чтобы узнать, сколько людей пользуется телефоном за рулем.

Оказалось, что 4,5% машин управляются водителями, которые занимаются сразу несколькими делами. 23% из них не только крутят руль, но и разговаривают по телефону. 77% «сидят» в смартфоне. Чаще всего телефонами пользуются в пробках и на светофорах.

Аналитики «ПромРейтинга» считают, что телефон в руках водителя — это опасно. Автомобилист может отвлечься на смс, разговоры, внезапные звуки, вибрацию и световые сигналы. Смартфон может просто выскользнуть.

Читайте также:

Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автокран