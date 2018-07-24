За казанскими водителями следили 2,5 месяца. И вот результаты 

Чаще всего телефонами пользуются в пробках. Фото: promrating.ru Команда аналитического агентства «ПромРейтинг» 2,5 месяца следила за казанскими водителями. Все ради того, чтобы узнать, сколько людей пользуется телефоном за рулем.
Оказалось, что 4,5% машин управляются водителями, которые занимаются сразу несколькими делами. 23% из них не только крутят руль, но и разговаривают по телефону. 77% «сидят» в смартфоне. Чаще всего телефонами пользуются в пробках и на светофорах.
Аналитики «ПромРейтинга» считают, что телефон в руках водителя — это опасно. Автомобилист может отвлечься на смс, разговоры, внезапные звуки, вибрацию и световые сигналы. Смартфон может просто выскользнуть.
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