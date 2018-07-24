Курянка Анна Соболева представит регион на конкурсе красоты «Жемчужина Чёрного моря 2018» 

В Севастополе 27 июля пройдёт 22-й Международный конкурс красоты «Жемчужина Чёрного моря 2018»
Курск представит победительница многочисленных региональных конкурсов красоты, обладательница титулов «Вице Краса Курска», «Мисс Студенчество Курск», «Мисс Люксор», «Мисс Акварамин» и других, модель агентства SuperModels Анна Соболева.
Анне 22 года, рост 174 см, параметры 86–61–89, является студенткой лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. Занимается моделингом, увлекается модой, фотографией и чтением книг. Целеустремлённая, коммуникабельная, открытая личность. В будущем планирует стать косметологом.
В проект «Жемчужина Чёрного моря» приглашены победительницы конкурсов красоты из России, Беларуси, Украины и других стран СНГ.
Международный фестиваль «Жемчужина Чёрного моря» имеет свою историю и даёт возможность его участницам заявить о себе на самых престижных подиумах.
Победительницы «Жемчужины» успешно участвовали в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Европа» и в других международных шоу грации.
За многолетнюю историю проекта корону и ленту победительницы получали красавицы из России, Украины, Молдовы и Латвии. В прошлом году победа в международном проекте досталась модели из Татарстана Елизавете Федотовой.