Владимир Пономарев: Березуцким непросто было выходить на поле

«Ребята правильно сделали, что закончили карьеру. Подумайте сами, им ведь по 36 лет. Я сам закончил с футболом в 30, до этого меня вызывали ещё в сборную. Но я решил не рисковать. До последнего времени у близнецов не было серьёзных травм, братья хорошо прожили свою спортивную жизнь. Но выходить на футбольное поле очень непросто. Концентрироваться начинаешь ночью накануне матча. Иногда игра снится, во сне прокручиваешь все ситуации, которые могут произойти на поле. Когда выходишь на игру, как бы включается автомат. Так у каждого футболиста.