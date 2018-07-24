Ещё
Владимир Пономарев: Березуцким непросто было выходить на поле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Пономарев: Березуцким непросто было выходить на поле 

Советский спорт 1 час назад
«Ребята правильно сделали, что закончили карьеру. Подумайте сами, им ведь по 36 лет. Я сам закончил с футболом в 30, до этого меня вызывали ещё в сборную. Но я решил не рисковать. До последнего времени у близнецов не было серьёзных травм, братья хорошо прожили свою спортивную жизнь. Но выходить на футбольное поле очень непросто. Концентрироваться начинаешь ночью накануне матча. Иногда игра снится, во сне прокручиваешь все ситуации, которые могут произойти на поле. Когда выходишь на игру, как бы включается автомат. Так у каждого футболиста.
Конечно, уход пары из ЦСКА — потеря для команды. Но они сами рассчитывают свои силы. Вы хотите их видеть дальше, но что им теперь — умереть на футбольном поле?! А со здоровьем как быть? Сердце, сосуды не вечные агрегаты, тем более при таких сумасшедших нагрузках. Только со стороны может казаться, что в футбол играют оловянные солдатики. Это не так!» — приводит слова Пономарева «Московский комсомолец».
Советский спорт: последние новости
Михаил Боярский: С результатами жеребьевки «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку» Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим Сергей Игнашевич объявил о том, что останется работать в структуре ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции137
Основательница Femen покончила с собой37
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую178
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью43
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение