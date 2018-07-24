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Самарская область представит традиции народов Поволжья на московском фестивале
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Самарская область представит традиции народов Поволжья на московском фестивале 

ТРК Губерния 1 час назад
Губерния представит традиции и обычаи народов, проживающих в регионе, на фестивале «Многонациональная Россия». Он откроется в Москве 4 августа. Его организуют представители Федерального агентства по делам национальностей. На Пушкинской площади развернут тематические шатры. Москвичи и гости столицы смогут прикоснуться к культуре разных народов в буквальном смысле. В павильонах будут работать кузница и гончарная мастерская, также посетителей научат изготавливать тряпичных кукол. На выбор гурманов — всевозможные национальные лакомства. Запланированы музыкальные флешмобы, национальные игры, конкурсы и забавы. Начнет работать фестиваль в 10 утра. Завершится праздник этнодискотекой.
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