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В Омской области 87-летнюю женщину убили топором
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

В Омской области 87-летнюю женщину убили топором 

АиФ-Омск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
23 июля 2018 года около 12 часов дня социальным работником в доме, расположенном в поселке Белый Яр Тевризского района Омской области, была обнаружена мертвой 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 37-летний односельчанин убитой, он задержан. По версии следствия, пьяный подозреваемый пришел к одинокой пенсионерке попросить денег на выпивку. Бабушка дала ему три тысячи рублей, но этого ему показалось мало. Узнав, что в доме денег больше нет, подозреваемый взял топор и зарубил пенсионерку.
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