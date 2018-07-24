В Омской области 87-летнюю женщину убили топором

23 июля 2018 года около 12 часов дня социальным работником в доме, расположенном в поселке Белый Яр Тевризского района Омской области , была обнаружена мертвой 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 37-летний односельчанин убитой, он задержан. По версии следствия, пьяный подозреваемый пришел к одинокой пенсионерке попросить денег на выпивку. Бабушка дала ему три тысячи рублей, но этого ему показалось мало. Узнав, что в доме денег больше нет, подозреваемый взял топор и зарубил пенсионерку.