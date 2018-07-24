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Аналитики: Александрова одолеет румынку Бару в первом круге турнира в Москве
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Аналитики: Александрова одолеет румынку Бару в первом круге турнира в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
24 июля состоится матч первого круга турнира в Москве, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и румынка Ирина Бара.
Согласно котировкам, у румынки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Бары оценивается коэффициентом 2.15, победа с форой «+2,5» гейма — 1.81.
Если Екатерина Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.78. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.
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