Аналитики: Александрова одолеет румынку Бару в первом круге турнира в Москве

24 июля состоится матч первого круга турнира в Москве , в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и румынка Ирина Бара.

Согласно котировкам, у румынки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Бары оценивается коэффициентом 2.15, победа с форой «+2,5» гейма — 1.81.

Если Екатерина Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.78. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.