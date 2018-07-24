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Администрация Кургана заставит коммунальщиков работать только днем
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Администрация Кургана заставит коммунальщиков работать только днем 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
С определенной регулярностью курганцы жалуются на отсутствие своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Несколько под иным углом на эту проблему смотрят в Администрации города Кургана. Там объявили войну возчикам мусора, которые дополнительно вне графика освобождают мусорные контейнеры.
Специалисты Административно-технической инспекции города Кургана, как сообщалось накануне на Аппаратном совещании в Администрации города, выходят в ночные рейды и дежурства с целью выловить мусоровозы, которые пытаются освобождать мусорные контейнеры в ночное время. Департамент развития городского хозяйства и его руководитель Роман Сергеечев считают, что ночные работы коммунальных служб подпадают под действие регионального закона, который обязывает граждан с 23 часов вечера до 7 часов утра соблюдать тишину. Именно по этому закону будут применяться административные штрафы к возчикам мусора. Как отметил Сергеечев, штрафы могут составлять от 40 до 70 тысяч рублей.
Будут ли специалисты Административно-технической инспекции города Кургана следить за своевременным освобождением мусорных контейнеров и уборкой контейнерных площадок он уточнять не стал. Также не сообщается о рейдах и дежурствах квартальных смотрителей по контролю за соблюдением возчиками мусора установленных графиков вывоза мусора.
Фото превью: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
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