Администрация Кургана заставит коммунальщиков работать только днем

С определенной регулярностью курганцы жалуются на отсутствие своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Несколько под иным углом на эту проблему смотрят в Администрации города Кургана . Там объявили войну возчикам мусора, которые дополнительно вне графика освобождают мусорные контейнеры.

Специалисты Административно-технической инспекции города Кургана, как сообщалось накануне на Аппаратном совещании в Администрации города, выходят в ночные рейды и дежурства с целью выловить мусоровозы, которые пытаются освобождать мусорные контейнеры в ночное время. Департамент развития городского хозяйства и его руководитель Роман Сергеечев считают, что ночные работы коммунальных служб подпадают под действие регионального закона, который обязывает граждан с 23 часов вечера до 7 часов утра соблюдать тишину. Именно по этому закону будут применяться административные штрафы к возчикам мусора. Как отметил Сергеечев, штрафы могут составлять от 40 до 70 тысяч рублей.

Будут ли специалисты Административно-технической инспекции города Кургана следить за своевременным освобождением мусорных контейнеров и уборкой контейнерных площадок он уточнять не стал. Также не сообщается о рейдах и дежурствах квартальных смотрителей по контролю за соблюдением возчиками мусора установленных графиков вывоза мусора.

Фото превью: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»