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Астраханские полицейские разыскали пропавшего 13-летнего подростка
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Астраханские полицейские разыскали пропавшего 13-летнего подростка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть отдела полиции № 3 городского Управления МВД обратилась 39-летняя астраханка, которая сообщила, что вечером её 13-летний сын ушёл гулять с подругой. Когда подросток не вернулся вовремя с прогулки, женщина позвонила ему, однако, как оказалось, свой сотовый телефон он забыл дома.
Для поисков семиклассника были сформированы рабочие группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН. Утром пропавший без вести был найден оперативниками у одного из друзей.
Семиклассник пояснил, что после прогулки отправился к другу, у которого засиделся допоздна и остался ночевать. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.
Установлено, что в отношении подростка преступлений и правонарушений не совершалось.
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