Астраханские полицейские разыскали пропавшего 13-летнего подростка

В дежурную часть отдела полиции № 3 городского Управления МВД обратилась 39-летняя астраханка, которая сообщила, что вечером её 13-летний сын ушёл гулять с подругой. Когда подросток не вернулся вовремя с прогулки, женщина позвонила ему, однако, как оказалось, свой сотовый телефон он забыл дома.

Для поисков семиклассника были сформированы рабочие группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН. Утром пропавший без вести был найден оперативниками у одного из друзей.

Семиклассник пояснил, что после прогулки отправился к другу, у которого засиделся допоздна и остался ночевать. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

Установлено, что в отношении подростка преступлений и правонарушений не совершалось.