В Саратовской области ищут дезориентированного молодого мужчину

Саратове ищут 23-летнего жителя Балакова. Информация о пропаже Дмитрия Федулова появилась в группе саратовского отделения отряда «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, молодой мужчина перестал выходить на связь еще в минувший четверг.

ПРИМЕТЫ: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

БЫЛ ОДЕТ: желтая футболка с треугольным вырезом, бриджи черные с коричневыми пятнами, черные резиновые сланцы.

"Мужчина дезориентирован", — уточняется в сообщении.

Напомним, в воскресенье в Саратове пропала 11-летняя девочка. Однако вчера стало известно, что школьница нашлась живая и здоровая.