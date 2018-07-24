В Саратовской области ищут дезориентированного молодого мужчину 

В Саратове ищут 23-летнего жителя Балакова. Информация о пропаже Дмитрия Федулова появилась в группе саратовского отделения отряда «Лиза Алерт».
По данным волонтеров, молодой мужчина перестал выходить на связь еще в минувший четверг.
ПРИМЕТЫ: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
БЫЛ ОДЕТ: желтая футболка с треугольным вырезом, бриджи черные с коричневыми пятнами, черные резиновые сланцы.
"Мужчина дезориентирован", — уточняется в сообщении.
Напомним, в воскресенье в Саратове пропала 11-летняя девочка. Однако вчера стало известно, что школьница нашлась живая и здоровая.