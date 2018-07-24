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Воронежцы жаловались в Банк России на проблемы с получением ОСАГО
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Воронежцы жаловались в Банк России на проблемы с получением ОСАГО 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Чаще всего воронежцы жаловались в Банк России на страховщиков, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.
Всего в первом полугодии от жителей региона поступило больше трех тысяч обращений, большинство из которых касалось страховщиков — 60% от общего числа.
1722 обращения касались вопросов ОСАГО. Чаще всего воронежцы обращались в Банк России из-за неверного применения коэффициента «бонус-малус» и проблем с оформлением электронного полиса автогражданки. Отказ в заключении договора ОСАГО стал причиной 62 обращений, а навязывание дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО отметили авторы 21 жалобы.
На работу кредитных организаций в I полугодии пожаловались около тысячи человек. Большая часть обращений в этой сфере была связана с потребительским и ипотечным кредитованием.
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