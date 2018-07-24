Линька началась у пингвинов в Приморском океанариуме 

Это естественный процесс.
У пяти пингвинов в Приморском океанариуме наступил период линьки — оперение птиц постепенно меняется с птенцового на взрослое. Об этом передает пресс-служба Приморского океанариума.
— Многие посетители у нас спрашивают, здоровы ли пингвины, вид у них сейчас взъерошенный, но это совершенно нормально для состояния линьки, — пояснил орнитолог Приморского океанариума Егор Лебедев. — Процесс индивидуален для каждой птицы, примерно через неделю-полторы он завершится у Паруса и девочки Восток. Немного запоздала девочка по имени Крылышко — переходный возраст у нее только наступил.
Это первая взрослая линька, после которой пингвины вступят в репродукционный период. Взрослая окраска отличается от птенцовой тем, что у пингвинов через лоб и горлышко будут проходить белые кольца, а на груди образуется подковообразная черная полоса, которая является особенностью пингвинов Гумбольдта. Новое взрослое оперение будет лучше держать тепло и меньше пропускать воду.
В целом линька длится около трех недель. В это время настроение у пингвинов переменчивое, иногда они бывают немного раздражены и покрикивают друг на друга. Также в период смены оперения птицы не купаются. Дело в том, что в дикой природе в течение линьки пингвины не покидают берег, поскольку становятся слишком уязвимыми для морских хищников.
Все три недели, которые длится смена оперения, пингвины не добывают рыбу. Чтобы без потерь пережить голодовку, они хорошенько отъедаются перед линькой и после нее, возвращаясь к норме питания только через пару недель. Конечно в океанариуме пингвинов кормят и во время линьки, но съедают они всего по несколько рыбок в день. Прекрасный аппетит отличает только девочку Палладу, она старше остальных и сменила оперение на взрослое еще до переезда во Владивосток из Праги.