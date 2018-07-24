Линька началась у пингвинов в Приморском океанариуме

Это естественный процесс.

У пяти пингвинов в Приморском океанариуме наступил период линьки — оперение птиц постепенно меняется с птенцового на взрослое. Об этом передает пресс-служба Приморского океанариума.

— Многие посетители у нас спрашивают, здоровы ли пингвины, вид у них сейчас взъерошенный, но это совершенно нормально для состояния линьки, — пояснил орнитолог Приморского океанариума Егор Лебедев. — Процесс индивидуален для каждой птицы, примерно через неделю-полторы он завершится у Паруса и девочки Восток. Немного запоздала девочка по имени Крылышко — переходный возраст у нее только наступил.

Это первая взрослая линька, после которой пингвины вступят в репродукционный период. Взрослая окраска отличается от птенцовой тем, что у пингвинов через лоб и горлышко будут проходить белые кольца, а на груди образуется подковообразная черная полоса, которая является особенностью пингвинов Гумбольдта. Новое взрослое оперение будет лучше держать тепло и меньше пропускать воду.

В целом линька длится около трех недель. В это время настроение у пингвинов переменчивое, иногда они бывают немного раздражены и покрикивают друг на друга. Также в период смены оперения птицы не купаются. Дело в том, что в дикой природе в течение линьки пингвины не покидают берег, поскольку становятся слишком уязвимыми для морских хищников.