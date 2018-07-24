Прокуратура потребовала у «Евраз НТМК» создать санитарно-защитную зону 

В рамках совещания по охране атмосферного воздуха Нижнего Тагила было вынесено предостережение предприятию «Евраз НТМК» о недопустимости выброса вредных веществ в воздух. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области нашему корреспонденту сообщили, что помимо НТМК, также предупредили и другие компании: «Уралкриомаш», Уральский завод пластификаторов, АО «Евраз НТМК», Нижнетагильскую птицефабрику и Горэнерго. Всех их обязали установить границы санитарно-защитных зон, в пределах которых не проживали бы люди.
Напомним, свердловский Роспотребнадзор уже давно требует у Евраза создать такую зону, так как выбросы, которые производит предприятие, крайне негативно сказываются не только на состояние окружающей среды, но даже на здоровье местных жителей. Проблема заключается в том, что в санитарно-защитную зону комбината попадает практически половина города.
В прокуратуре также уточнили, что в ходе недавно проверки атмосферного воздуха Нижнем Тагиле, была выявлена положительная тенденция снижения вредных выбросов от предприятий, однако с начала этого года было зафиксировано более 300 нарушений со стороны предприятий, причем 18 дел дошли до суда.