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Костромские депутаты увеличили расходы на банкеты и приемы
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Костромские депутаты увеличили расходы на банкеты и приемы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Депутаты думы Костромы увеличили расходы на банкеты и официальные приемы, узнал KOSTROMA.TODAY. Решение уже вступило в силу.
Как нам удалось выяснить, раньше расходы на банкет, которые устраивали власти, имели ограничение — не более 700 рублей на одного человека. Теперь никакого ограничения нет.
Кроме того, увеличились расходы и на прием делегаций, которые приезжают в Кострому. Ранее на питание им выделяли из бюджета до 500 рублей на человека. Но сейчас депутаты решили, что на эти деньги нормально в Костроме не поешь. В результате сумма выросла до 1500 рублей.
Отметим, что решение выглядит несколько странным — особенно учитывая ситуацию с казной Костромы. В качестве обоснования для повышения расходов стало то, что прежние суммы были слишком низкими. На них, решили власти, вкусный банкет не устроишь, и заслуженных людей — не примешь.
Кстати, вот здесь можно узнать, какая разница в доходах самых богатых и самых бедных костромичей.
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