Костромские депутаты увеличили расходы на банкеты и приемы

Депутаты думы Костромы увеличили расходы на банкеты и официальные приемы, узнал KOSTROMA.TODAY. Решение уже вступило в силу.

Как нам удалось выяснить, раньше расходы на банкет, которые устраивали власти, имели ограничение — не более 700 рублей на одного человека. Теперь никакого ограничения нет.

Кроме того, увеличились расходы и на прием делегаций, которые приезжают в Кострому. Ранее на питание им выделяли из бюджета до 500 рублей на человека. Но сейчас депутаты решили, что на эти деньги нормально в Костроме не поешь. В результате сумма выросла до 1500 рублей.

Отметим, что решение выглядит несколько странным — особенно учитывая ситуацию с казной Костромы. В качестве обоснования для повышения расходов стало то, что прежние суммы были слишком низкими. На них, решили власти, вкусный банкет не устроишь, и заслуженных людей — не примешь.

Кстати, вот здесь можно узнать, какая разница в доходах самых богатых и самых бедных костромичей.