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Более 200 человек представят Кабардино-Балкарию на форуме «Машук-2018»
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Более 200 человек представят Кабардино-Балкарию на форуме «Машук-2018» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Проекты, ориентированные на решение социальных проблем и добровольчество, представят участники от Кабардино-Балкарии на форуме «Машук», который пройдет в августе в Пятигорске. Всего от региона на образовательный форум приедут 205 человек.
Всего на участие в конкурсе было подано 600 заявок, из них отобрали 205. Молодые люди будут представлять свои социальные и добровольческие проекты на грантовом конкурсе. Чтобы им было легче выступать перед экспертной комиссией в ближайшие дни в регионе проведут специальное обучение для участников «Машука».
«Культурные, просветительские, добровольческие, профилактические проекты, идеи предупреждения и помощи молодежи с девиантным поведением — у каждого участника совершенно разные проекты. Нельзя сказать, что кто-то хорошо подготовился, а у кого-то слабая работа, их уровень примерно одинаков, и каждый из них достойно представился на «предмашуки» и на отбор делегации», — сообщила ТАСС начальник отдела регионального многофункционального молодежного центра Светлана Самофалова.
В прошлом году гранты выиграли шесть индивидуальных проектов и два проекта НКО участников из Кабардино-Балкарии.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет 10−24 августа в Пятигорске. На гранты в 2018 году правительство России выделило 83,8 миллиона рублей.
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