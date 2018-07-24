Более 200 человек представят Кабардино-Балкарию на форуме «Машук-2018»

Проекты, ориентированные на решение социальных проблем и добровольчество, представят участники от Кабардино-Балкарии на форуме «Машук», который пройдет в августе в Пятигорске . Всего от региона на образовательный форум приедут 205 человек.

Всего на участие в конкурсе было подано 600 заявок, из них отобрали 205. Молодые люди будут представлять свои социальные и добровольческие проекты на грантовом конкурсе. Чтобы им было легче выступать перед экспертной комиссией в ближайшие дни в регионе проведут специальное обучение для участников «Машука».

«Культурные, просветительские, добровольческие, профилактические проекты, идеи предупреждения и помощи молодежи с девиантным поведением — у каждого участника совершенно разные проекты. Нельзя сказать, что кто-то хорошо подготовился, а у кого-то слабая работа, их уровень примерно одинаков, и каждый из них достойно представился на «предмашуки» и на отбор делегации», — сообщила ТАСС начальник отдела регионального многофункционального молодежного центра Светлана Самофалова.

В прошлом году гранты выиграли шесть индивидуальных проектов и два проекта НКО участников из Кабардино-Балкарии.