Подземник у мечети и несколько надземных переходов: стартовал новый этап реконструкции Мельникайте

Помимо расширения улицы предстоит завершить строительство моста через Туру и развязки на Дамбовской

Управление автомобильных дорог Тюменской области ищет подрядчика для выполнения работ по реконструкции улицы Мельникайте на участке от Хабаровской до моста через Туру, включая транспортную развязку на Дамбовской. Стоимость контракта составляет 3 миллиарда 179 миллионов 142 тысячи рублей. Это очередной этап превращения Мельникайте в скоростную магистраль непрерывного движения.

— В запланированные работы входит завершение строительства транспортной развязки, расширение Мельникайте и Дамбовской, переустройство инженерных сетей, строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Подземный переход будет в районе мечети, еще два перехода под съездами будут тоннельного типа, как на улице Мориса Тореза — просто проходы под насыпью и плюс несколько надземных переходов. Предстоит также сделать новые путепроводы через железную и автомобильную дороги, — рассказали 72.ru в управлении автомобильных дорог Тюменской области. Огромный объем работ, перечень которых занимает около 300 страниц, планируют выполнить к декабрю 2020 года. Запланированная реконструкция подлежит обязательному общественному обсуждению. Первый его этап прошел в будний день, 12 июля, в 9:00. Судя по официальному протоколу, на эту встречу никто не пришел. В итоге подготовка к проведению закупки продолжилась без учета результатов обязательного общественного обсуждения. Реконструкция еще одного участка улицы Мельникайте — от Харьковской до Хабаровской — запланирована на текущий год. Стоимость этих работ составляет 204 миллиона рублей. Комиссия по охране окружающей среды общественной палаты Тюменской области изучила проект предстоящих работ и пришла к неутешительным выводам. Расширять проезжую часть планируют за счет газонов. На участке протяженностью около 700 метров снесут 711 деревьев и все кустарники, а взамен не посадят ничего.