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На Сицилии нашли захоронение викингов
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На Сицилии нашли захоронение викингов 

Москва24 24 минуты назад
Фото: Москва24
Археологи раскопали десять древних захоронений близ средневековой церкви на итальянском острове Сицилия. По предположениям ученых, найденные останки принадлежат потомкам викингов, передает "Мир 24".
"Скорее всего, некоторые из умерших были представителями элиты или духовенства. Это можно определить по форме некоторых могил", — поделился глава экспедиции, археолог Славомир Моджиох из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве.
Захоронения были сделаны у церкви Сан-Мишель дель Гольфо недалеко от Палермо около 800 лет назад. Исследователи предположили, что могилы были сделаны скандинавскими мореходами, которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции.
Три найденные могилы принадлежали женщинам, еще две — детям. Помимо останков никаких других предметов в могилах не обнаружили. О происхождении умерших исследовали узнали после визуального осмотра. На то, что это были норманны, указали высота и массивность скелетов.
Викинги время от времени организовывали экспедиции в Южную Италию, а во второй половине XI века норманнские войска под предводительством Рожера де Готвиля отбили Сицилию у арабов.
Помимо этого, археологи обнаружили недалеко от церкви монеты, которые были отчеканены в Шампани и Лукке. Это указывает на то, что строители и прихожане могли прибыть из Нормандии и с севера Апеннинского полуострова.
Ранее в Греции археологи обнаружили самый старый из известных фрагментов «Одиссеи». Черепок с 13 строками из XIV песни «Одиссеи», в которых царь Итаки, уже прибывший на родной остров, обращается к свинопасу Эвмею, нашли в одном из крупнейших древнегреческих святилищ на Пелопоннесе.
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