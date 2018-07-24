Кабмин Японии следит за проектом «Сахалин — 1»

Правительство Японии продолжает следить за ситуацией вокруг иска «Роснефти» к участникам проекта «Сахалин — 1». Местные власти считают его крайне важным для страны.

«Мы продолжаем следить за консультациями тех, кто имеет отношение к проекту», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции, которая прошла в Токио.

Ранее News.ru писал о том, что «Роснефть» подала иск к партнёрам международного нефтегазового проекта «Сахалин-1». Энергетическая компания считает неосновательными обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.