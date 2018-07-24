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Кабмин Японии следит за проектом «Сахалин — 1»
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Кабмин Японии следит за проектом «Сахалин — 1» 

News.ru 1 час назад
Правительство Японии продолжает следить за ситуацией вокруг иска «Роснефти» к участникам проекта «Сахалин — 1». Местные власти считают его крайне важным для страны.
«Мы продолжаем следить за консультациями тех, кто имеет отношение к проекту», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции, которая прошла в Токио.
Ранее News.ru писал о том, что «Роснефть» подала иск к партнёрам международного нефтегазового проекта «Сахалин-1». Энергетическая компания считает неосновательными обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.
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