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Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли нуждающейся многодетной семье
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Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли нуждающейся многодетной семье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие авиационной базы стараются регулярно навещать эту семью, а также многие другие семьи, которые нуждаются в их помощи.
Военнослужащие авиационной базы «Кант», дислоцированной в Республике Кыргызстан, продолжают оказание помощи нуждающимся многодетным семьям Иссык-Атинского района. Военные совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Толстых, оказали гуманитарную помощь многодетной семье, оказавшейся в сложном социальном положении.
Семья находится в трудном социальном положении. Матери приходится одной воспитывать пятерых детей, один из которых болен, что требует дорогостоящего лечения.
Военнослужащие авиационной базы стараются регулярно навещать эту семью, а также многие другие семьи, которые нуждаются в их помощи.
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