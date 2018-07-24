Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли нуждающейся многодетной семье

Военнослужащие авиационной базы стараются регулярно навещать эту семью, а также многие другие семьи, которые нуждаются в их помощи.

Военнослужащие авиационной базы «Кант», дислоцированной в Республике Кыргызстан , продолжают оказание помощи нуждающимся многодетным семьям Иссык-Атинского района. Военные совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Толстых, оказали гуманитарную помощь многодетной семье, оказавшейся в сложном социальном положении.

Семья находится в трудном социальном положении. Матери приходится одной воспитывать пятерых детей, один из которых болен, что требует дорогостоящего лечения.

Военнослужащие авиационной базы стараются регулярно навещать эту семью, а также многие другие семьи, которые нуждаются в их помощи.