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«Тинькофф банк» начнет выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса на сумму до 1 млн рублей
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«Тинькофф банк» начнет выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса на сумму до 1 млн рублей 

RB.ru 1 час назад
На первом этапе банк планирует выдавать кредиты суммой до 1 млн рублей, но по ходу работы обещает увеличивать лимиты. Срок кредитования — до трех лет. Процентная ставка — от 12% годовых (в банке отказались называть верхний порог процентной ставки). При этом отметили в «Тинькофф банке», клиентам для оформления кредита не потребуются поручители.
Определенным плюсом при рассмотрении заявки будет наличие расчетного счета компании в «Тинькофф банке», подчеркнул Бухаров. Он добавил, что банк готов кредитовать и новых клиентов «при соблюдении определенных условий и наличии данных для скоринга». При этом для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс с оперативным принятием решения.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и Центробанка, в России субъекты малого и среднего бизнеса имеют почти 6,3 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Таким образом, на рынке преобладают кредиты с суммой до 1 млн рублей.
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