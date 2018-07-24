«Тинькофф банк» начнет выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса на сумму до 1 млн рублей

На первом этапе банк планирует выдавать кредиты суммой до 1 млн рублей, но по ходу работы обещает увеличивать лимиты. Срок кредитования — до трех лет. Процентная ставка — от 12% годовых (в банке отказались называть верхний порог процентной ставки). При этом отметили в « Тинькофф банке », клиентам для оформления кредита не потребуются поручители.

Определенным плюсом при рассмотрении заявки будет наличие расчетного счета компании в «Тинькофф банке», подчеркнул Бухаров. Он добавил, что банк готов кредитовать и новых клиентов «при соблюдении определенных условий и наличии данных для скоринга». При этом для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс с оперативным принятием решения.