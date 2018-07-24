Чиновник открытый. Ямал лидирует по публикациям открытых данных

При расчёте рейтинга использовали такие показатели, как общее количество опубликованных наборов, востребованность, скачивание и качество наборов, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации размещению открытых данных.

В аппарате губернатора ЯНАО пояснили, что в работе с открытыми данными активное участие принимают все органы государственной власти округа, муниципальные образования и учреждения. На сегодняшний день Ямал представил свыше 800 наборов открытых данных.

В текущем году аппарат губернатора ЯНАО запланировал создать региональный портал открытых данных. Жители смогут воспользоваться им для получения информации о работе общественного транспорта, местах нахождения государственных и муниципальных организаций и другие, — сообщает пресс-служба главы региона. Также портал будет ориентирован на предоставление аналитической информации о работе органов власти, в том числе с указанием геокоординат.

Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь отметила, что одним из проектов реализуемой в округе Концепции кадровой политики является «Чиновник открытый».

«Это работа по повышению открытости власти, по качественному общественному контролю, по совершенствованию работы с обращениями граждан», — пояснила она.