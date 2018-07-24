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Чиновник открытый. Ямал лидирует по публикациям открытых данных
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Чиновник открытый. Ямал лидирует по публикациям открытых данных 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в ТОП-5 регионов-лидеров интегрального рейтинга публикации информации в форме открытых данных, разделив первое место с Томской областью. Анализ органов исполнительной власти субъектов по публикации наборов открытых данных по состоянию на начало июля 2018 года представил аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Также в пятёрку лучших регионов вошли Новгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.
При расчёте рейтинга использовали такие показатели, как общее количество опубликованных наборов, востребованность, скачивание и качество наборов, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации размещению открытых данных.
В аппарате губернатора ЯНАО пояснили, что в работе с открытыми данными активное участие принимают все органы государственной власти округа, муниципальные образования и учреждения. На сегодняшний день Ямал представил свыше 800 наборов открытых данных.
В текущем году аппарат губернатора ЯНАО запланировал создать региональный портал открытых данных. Жители смогут воспользоваться им для получения информации о работе общественного транспорта, местах нахождения государственных и муниципальных организаций и другие, — сообщает пресс-служба главы региона. Также портал будет ориентирован на предоставление аналитической информации о работе органов власти, в том числе с указанием геокоординат.
Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь отметила, что одним из проектов реализуемой в округе Концепции кадровой политики является «Чиновник открытый».
«Это работа по повышению открытости власти, по качественному общественному контролю, по совершенствованию работы с обращениями граждан», — пояснила она.
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