Мостовой: «Заменить Игнашевича и братьев Березуцких будет нелегко»

"В какой-то степени это, конечно, удар по ЦСКА. Все-таки заменить Игнашевича и братьев будет нелегко. К тому же еще неизвестно, как скоро восстановит свои игровые кондиции после травмы Васин. С другой стороны, это ведь не сегодня было известно, что они уйдут. Игнашевича, кстати, еще полтора года назад по сути проводили из футбола, когда Слуцкий посадил его на скамейку и рассматривал как игрока, выходящего в конце матча на замену", — отметил Мостовой.

"Но, как оказалось, он стал одним из лучших в составе сборной России на домашнем мундиале, провел все матчи в основе и на великолепной волне завершил свою профессиональную карьеру. Хотя я еще лет пять назад говорил, что Игнашевич и Березуцкие могут играть в нашем чемпионате до 40 лет, если, конечно, захотят. Но братья не захотели, что вызывает у меня удивление. Да и Игнашевичу, честно говоря, еще рано вешать бутсы на гвоздь.

Конечно, ЦСКА рискует, но посмотрим, чем это все закончится. Не надо забывать, что через подобное армейцы проходят уже не первый сезон. Если приобретут двух-трех футболистов, то останутся в числе фаворитов".

Сергей Игнашевич объявил о решении завершить карьеру после окончания чемпионата мира для сборной России. Накануне стало известно, что экс-защитник возглавит молодёжную команду ЦСКА. Также о завершении профессиональной карьеры объявили братья Березуцкие.