За доставшийся участок земли правопреемнику придется заплатить

НК РФ обязывает плательщика уплачивать налоги с того момента, как возникают соответствующие обязательства. Исполнять эту обязанность плательщик должен самостоятельно.

Налоги реорганизованного юрлица уплачивает его правопреемник. Права и обязанности правопредшественника переходят к компании, выделенной в процессе реорганизации, с того момента, как эту компанию признают налогоплательщиком.

Пункт 1 ст. 388 НК РФ гласит, что земельный налог платят компании, владеющие участками земли, облагаемыми налогом. Вещные права на недвижимость, их ограничения, переходы и прекращения надо регистрировать в ЕГРН.

Таким образом, земельный налог платит лицо, которое указано в реестре как владелец участка.

Универсальное правопреемство, которое предусматривает переход к преемнику вещных прав на землю вне зависимости от регистрации перехода этих прав, не применяется, если юрлицо реорганизовано в форме выделения.

Таким образом, если юрлицо-правопреемник выделилось из организации-предшественника, то земельный налог ему придется платить с момента регистрации прав на землю в ЕРГН.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»