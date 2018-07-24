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За доставшийся участок земли правопреемнику придется заплатить
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За доставшийся участок земли правопреемнику придется заплатить 

Время бухгалтера 1 час назад
НК РФ обязывает плательщика уплачивать налоги с того момента, как возникают соответствующие обязательства. Исполнять эту обязанность плательщик должен самостоятельно.
Налоги реорганизованного юрлица уплачивает его правопреемник. Права и обязанности правопредшественника переходят к компании, выделенной в процессе реорганизации, с того момента, как эту компанию признают налогоплательщиком.
Пункт 1 ст. 388 НК РФ гласит, что земельный налог платят компании, владеющие участками земли, облагаемыми налогом. Вещные права на недвижимость, их ограничения, переходы и прекращения надо регистрировать в ЕГРН.
Таким образом, земельный налог платит лицо, которое указано в реестре как владелец участка.
Универсальное правопреемство, которое предусматривает переход к преемнику вещных прав на землю вне зависимости от регистрации перехода этих прав, не применяется, если юрлицо реорганизовано в форме выделения.
Таким образом, если юрлицо-правопреемник выделилось из организации-предшественника, то земельный налог ему придется платить с момента регистрации прав на землю в ЕРГН.
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.06.2018 № 03-05-05-02/42312
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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