В Костромской области ищут родственников солдата

Смоленские поисковики в ходе одной из экспедиций нашли останки солдата, который, предположительно, родился в Костромской области , сообщает ГТРК «Кострома».

Сейчас разыскивают родных погибшего бойца, потому что совсем скоро останки захоронят. Было бы хорошо, если бы родня знала, где она может найти могилу героя.

Останки нашли с имен­ным ме­даль­оном, но за­писи сох­ра­нились не пол­ностью. Сол­да­та зо­вут Алек­сандр Алек­се­евич Брян­цев . Родился он в 1901 го­ду, а на фронт его призвали в 1942 году из Иваново. Александр был стрелком и пропал без вести.

Воз­можно, ро­дом он из Во­хом­ско­го рай­она, де­рев­ни Ки­рича­та. Его останки захоронят в сен­тябре в Вя­зем­ском рай­оне Смо­лен­ской об­ласти

Я счи­таю, что это важ­но для ны­не жи­вущих лю­дей… Это па­мять. Это то, ра­ди че­го мы и ра­бота­ем — вер­нуть из не­бытия сол­да­та, ко­торый был не­из­вестен, что­бы мож­но бы­ло прий­ти на мо­гилу, от­дать свой долг, про­лить неп­ро­литые слё­зы. Пок­ло­нить­ся под­ви­гу сол­да­та, — рассказал за­мес­ти­тель ру­ково­дите­ля «Вах­ты Па­мяти» на тер­ри­тории Смо­лен­ской об­ласти Илья ГУРЕЕВ.