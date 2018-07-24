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В Костромской области ищут родственников солдата
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В Костромской области ищут родственников солдата 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Смоленские поисковики в ходе одной из экспедиций нашли останки солдата, который, предположительно, родился в Костромской области, сообщает ГТРК «Кострома».
Сейчас разыскивают родных погибшего бойца, потому что совсем скоро останки захоронят. Было бы хорошо, если бы родня знала, где она может найти могилу героя.
Останки нашли с имен­ным ме­даль­оном, но за­писи сох­ра­нились не пол­ностью. Сол­да­та зо­вут Алек­сандр Алек­се­евич Брян­цев. Родился он в 1901 го­ду, а на фронт его призвали в 1942 году из Иваново. Александр был стрелком и пропал без вести.
Воз­можно, ро­дом он из Во­хом­ско­го рай­она, де­рев­ни Ки­рича­та. Его останки захоронят в сен­тябре в Вя­зем­ском рай­оне Смо­лен­ской об­ласти.
Я счи­таю, что это важ­но для ны­не жи­вущих лю­дей… Это па­мять. Это то, ра­ди че­го мы и ра­бота­ем — вер­нуть из не­бытия сол­да­та, ко­торый был не­из­вестен, что­бы мож­но бы­ло прий­ти на мо­гилу, от­дать свой долг, про­лить неп­ро­литые слё­зы. Пок­ло­нить­ся под­ви­гу сол­да­та, — рассказал за­мес­ти­тель ру­ково­дите­ля «Вах­ты Па­мяти» на тер­ри­тории Смо­лен­ской об­ласти Илья ГУРЕЕВ.
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