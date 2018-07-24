В Костромской области ищут родственников солдата 

Смоленские поисковики в ходе одной из экспедиций нашли останки солдата, который, предположительно, родился в Костромской области, сообщает ГТРК «Кострома».
Сейчас разыскивают родных погибшего бойца, потому что совсем скоро останки захоронят. Было бы хорошо, если бы родня знала, где она может найти могилу героя.
Останки нашли с именным медальоном, но записи сохранились не полностью. Солдата зовут Александр Алексеевич Брянцев. Родился он в 1901 году, а на фронт его призвали в 1942 году из Иваново. Александр был стрелком и пропал без вести.
Возможно, родом он из Вохомского района, деревни Киричата. Его останки захоронят в сентябре в Вяземском районе Смоленской области.
Я считаю, что это важно для ныне живущих людей… Это память. Это то, ради чего мы и работаем — вернуть из небытия солдата, который был неизвестен, чтобы можно было прийти на могилу, отдать свой долг, пролить непролитые слёзы. Поклониться подвигу солдата, — рассказал заместитель руководителя «Вахты Памяти» на территории Смоленской области Илья ГУРЕЕВ.