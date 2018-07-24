Известный российский журналист Аркадий Бабченко решил не разделять радость украинцев от победы украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым. По его мнению, нужно героизировать тех, кто сражается на передовой, а не спортсменов.
«Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер. Но улицы будут называть именем Василя Слипака», — написал Бабченко на своей странице в фейсбуке, намекая на подвиги украинского оперного певца, погибшего на Донбассе.
Российский журналист посетовал, что «баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками». «Скупай все подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса — и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить», — пожаловался журналист.